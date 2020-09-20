«Уфа» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 8-го тура чемпионата России 20.09.2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.23.

«Уфа» в этом сезоне пока больше разочаровывает. В клубе произошли перемены, Шамиль Газизов ушел, некоторые игроки покинули клуб: Фомин — в «Динамо», Круговой в «Зенит» вернулся. Кадровых проблем хватает. Не всех сразу удается заменить. Работа идет. Зная Евсеева, он наладит игру.



Но сейчас уфимцам играть с ЦСКА, который начинает верить в себя. Победа в дерби должна добавить позитивных эмоций. Влашич никуда не уходит и находится в великолепной форме. Начнут постепенно новички вливаться в командный футбол, постепенно осваиваются. Перспективы у ЦСКА радужные. Но при этом нужно надежды оправдывать. Нельзя выиграть дерби, а потом потерять очки, например в Уфе, при всем уважении к команде из Башкирии. Все-таки по составу у ЦСКА огромный перевес.



Думаю, ЦСКА выиграет этот матч даже с форой (-1). Пока «Уфа» не готова. Матч с «Тамбовом» был совсем печальным».