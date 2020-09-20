Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Рубин» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч 8-го тура РПЛ в Казани

«Рубин» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч 8-го тура РПЛ в Казани
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.70.

«Матч вызывал бы интерес в любом случае. А здесь еще и подогревают два обстоятельства. Во-первых, «Спартак» проиграл дерби, и как проиграл. Должна последовать какая-то реакция команды, и не только в матче с «Родиной» в Кубке России. Во-вторых, персонажи главных тренеров. Дело в том, что ни Слуцкий, ни Тедеско профессионально, всерьез в футбол не играли. В этом плане противостояние довольно любопытное. Болельщики начали в шутку называть их «тренерами-лэптопами».

Думаю, «Рубин» окажет полное сопротивление «Спартаку». Для Тедеско этот матч будет сложным, тем более что сейчас для него главный вопрос — как отстроить игру в атаке. То, что творилось в матче с «Родиной», к этому матчу отношения не имеет.

Предполагаю, как и в матче с «Динамо», хорошей ставкой будет вариант «Рубин» не проиграет».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020