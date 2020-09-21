«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч 2-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (+1) за 2.10.

«Волки» будут проводить свою вторую игру в АПЛ нынешнего сезона, в 1-м туре они выиграли в гостях у «Шеффилд Юнайтед» 2:0, сразу забив на третьей и шестой минутах, они решили судьбу матча в самом его начале.



Команда Пепа Гвардиолы пропустила 1-й тур вместе со своими земляками из «Юнайтед», так как оба клуба позднее других команд АПЛ завершили прошлый сезон из-за участия в еврокубках.



В прошлом сезоне-2019/2020 «Вулверхэмптон» дважды обыграл «Сити», что крайне редко бывает для «Манчестер Сити» последних лет, тем более в эру Гвардиолы. В 8-м туре была победа 2:0 с двумя мячами Траоре, когда он убегал в отрыв и выходил один на один. В 19-м туре в фантастическом матче «Вулвз» выиграли во многом благодаря своему вратарю Патрисиу, который при счёте 0:2 в пользу соперника взял пенальти от Стерлинга, после этого «волки» забили подряд три мяча и победили 3:2. Это случилось дважды в течение одного сезона.



На сей раз, я думаю, «Ман Сити» учтёт печальный опыт прошлого сезона в противоборстве с «Вулверхэмптоном» и постарается взять реванш. Однако я предлагаю вариант с победой хозяев с форой (+1) и коэффициентом 2.10».