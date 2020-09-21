«Милан» – «Болонья»: прогноз Максима Калиниченко на матч 1-го тура чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Милан» – «Болонья».
Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 2.00.
«Миланцы мне в конце прошлого сезона начали нравиться. После карантина они значительно прибавили. Хорошей новостью для всех поклонников этого клуба стало то, что Ибрагимович всё-таки остаётся в команде. А это означает, что «Милан» всё ещё силён и харизматичен.
«Болонья» — непростой соперник. Обычно даже топ-клубам Италии приходится повозиться в матчах с ней. Прошлый розыгрыш Серии А она закончила в середине таблицы, немного сдав концовку чемпионата после карантина. Но до этого она играла качественно и уверенно. Смогла она, например, обыграть «Рому» и, что более важно, «Аталанту».
Товарищеских матчей в межсезонье «Болонья» провела немного, но ни в одном она не уступила. А вот «Милан» успел сыграть в четырёх товарищеских встречах. Победил он во всех них и всегда забивал больше трёх голов.
Их последний матч в рамках Серии А закончился крупной победой «Милана» со счётом 5:1. Однако я не уверен, что в этой встрече история может повториться. Сейчас «Болонья» будет играть свежим составом, подготовленной к игре с таким сильным соперником.
Также важен тот факт, что «Милану» через несколько дней предстоит играть в квалификационном матче Лиги Европы. Это может заставить Стефано Пиоли на матч с «Болоньей» выпустить резервистов.
Но я всё равно считаю, что «Милан» победит в этой встрече. Но вряд ли, по моему мнению, его отрыв в счёте будет большим. Предлагаю поставить на победу миланцев с форой (-1)».
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