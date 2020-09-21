«Вулверхэмптон» — «Ман Сити»: прогноз и ставка на матч 2-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ман Сити».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Манчестер Сити» пока в официальных играх участия не принимал. В Кубке лиги он стартует сразу с третьего раунда, ну а в АПЛ — со второго тура. Дело в том, что матч первого тура с «Астон Виллой» был перенесён, поскольку команда Пепа Гвардиолы представляла страну в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и получила дополнительную неделю отдыха.



В межсезонье «горожане» подписали центрального защитника «Борнмута» Натана Аке, правого вингера «Валенсии» Феррана Торреса и ещё ряд менее именитых игроков. Однако расположение клуба покинул Лерой Зане, который уже успел пошуметь в первом туре Бундеслиги за «Баварию», вратарь Клаудио Браво и легендарный Давид Сильва. Также по-прежнему находятся в лазарете Агуэро, Лапорт и Марез.



Впрочем, забивная сила «Манчестер Сити» всё равно не вызывает никаких сомнений. В прошлом сезоне за 38 туров он наколотил аж 102 гола. У «Вулверхэмптона» довольно неплохая оборона, но удержать такую мощную атаку будет крайне сложно.



Зато забить гол «волки» вполне могут. Оборона у «горожан» нередко сбоит, а после длительного простоя без игровой практики рискуют появляться свободные зоны. Для быстроногой атаки подопечных Нуну Эшпириту Санту это только на руку.



На наш взгляд, стоит проверить ставку «обе забьют». Тем более что букмекеры дают на неё довольно рабочий коэффициент 1.81. Статистика личных встреч, к слову, на нашей стороне. В четырёх из пяти предыдущих поединков между соперниками на стадионе «Молине» такой вариант заходил».