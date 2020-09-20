«Вулверхэмптон» — «Ман Сити». Прогноз: Траоре и Хименес испортят Гвардиоле старт сезона

«Горожане» очень долго сидели без игровой практики, что на руку быстрой атаке «волков».

21 сентября «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Ман Сити»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча 2-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» (21.09.2020)

В английской Премьер-лиге благополучно отгремел первый тур. В середине недели отыграли в Кубке лиги, а теперь на повестке дня второй тур, который постепенно подходит к концу. Программа завершится двумя поединками в понедельник.

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21 сентября будут биться друг с другом «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Их встреча начнётся в 22:15 мск и пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. «Волки» уже давно зарекомендовали себя как сильнейший середняк АПЛ, который нередко расстраивает даже грандов, а потому игра обещает быть интересной.



«Вулверхэмптон» уже распечатал новый сезон в чемпионате Англии. Получилось в гостях у «Шеффилд Юнайтед» (2:0) добыть уверенную победу. Хозяева проспали дебют и получили два гола уже к шестой минуте. Затем счёт не менялся, но гости выглядели острее в атаке.



Потом «волки» принимали «Сток Сити» в Кубке лиги и уступили с минимальным счётом. Главный тренер Нуну Эшпириту Санту выставил не самый основной состав, но всё равно владел территориальным преимуществом. Однако воплотить его в голы не получилось, а пропустили гол хозяева уже на 86-й минуте. Отыграться не успели.

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«Манчестер Сити» пока в официальных играх участия не принимал. В Кубке лиги он стартует сразу с третьего раунда, ну а в АПЛ — со второго тура. Дело в том, что матч первого тура с «Астон Виллой» был перенесён, поскольку команда Пепа Гвардиолы представляла страну в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и получила дополнительную неделю отдыха.



В межсезонье «горожане» подписали центрального защитника «Борнмута» Натана Аке, правого вингера «Валенсии» Феррана Торреса и ещё ряд менее именитых игроков. Однако расположение клуба покинул Лерой Зане, который уже успел пошуметь в первом туре Бундеслиги за «Баварию», вратарь Клаудио Браво и легендарный Давид Сильва. Также по-прежнему находятся в лазарете Агуэро, Лапорт и Марез.



Впрочем, забивная сила «Манчестер Сити» всё равно не вызывает никаких сомнений. В прошлом сезоне за 38 туров он наколотил аж 102 гола. У «Вулверхэмптона» довольно неплохая оборона, но удержать такую мощную атаку будет крайне сложно.

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Зато забить гол «волки» вполне могут. Оборона у «горожан» нередко сбоит, а после длительного простоя без игровой практики рискуют появляться свободные зоны. Для быстроногой атаки подопечных Нуну Эшпириту Санту это только на руку.



На наш взгляд, стоит проверить ставку обе забьют. Тем более что букмекеры дают на неё довольно рабочий коэффициент 1.81. Статистика личных встреч, к слову, на нашей стороне. В четырёх из пяти предыдущих поединков между соперниками на стадионе «Молине» такой вариант заходил.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» 21 сентября 2020 года

«Вулверхэмптон» уже успел набить шишки и набрать форму в новом сезоне. А вот «Манчестер Сити» без игровой практики сидит давно. В мощной линии атаки «горожан» сомнений нет, а вот с обороной могут возникнуть проблемы. На наш взгляд, стоит взглянуть на вариант обе забьют. В последнее время подопечные Хосепа Гвардиолы часто испытывали проблемы с этим соперником.



Ставка: обе забьют за 1.81.