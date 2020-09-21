«Динамо» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ с коэффициентом 3.54

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — «Ахмат».



Ставка: ничья за 3.54.

«В понедельник пройдёт один матч Премьер-Лиги России, в котором «Динамо» принимает «Ахмат». Между соперниками расстояние в один балл, при этом обе команды выиграли по три поединка. Московский клуб пока лучший в РПЛ по качеству защиты, но это хорошее качество плохо отразилась на линии атаки, которая в среднем забивает меньше одного мяча.



Очень печально для бело-голубых завершился сезон в Лиге Европы. Столичный клуб вылетел после первого матча, неожиданно уступив «Локомотиву» из столицы Грузии. Подопечные Кирилла Новикова уступили заведомо слабой команде, причём гол престижа забили только на последней минуте, после удара с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Комличенко.



Команда из Грозного выиграла 4 из 6 последних матчей, и подопечные Андрея Талалаева успешно играют на выезде. Бросается в глаза тот факт, что на поле выйдут довольно немиролюбивые коллективы, для которых ничья в этой игре станет хорошим исходом.



Я считаю, что гости не уедут из столицы без турнирных баллов».