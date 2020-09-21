«Милан» — «Болонья»: где покажут матч 21 сентября, какой канал, прогнозы и ставки

21 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Болоньи» оценён букмекерами коэффициентом 6.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.55.



Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.



Если обе забьют, зайдёт коэффициент 1.62.

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