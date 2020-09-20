«Милан» — «Болонья». Прогноз: Златан Ибрагимович и Чалханоглу разнесут любимого клиента

21 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Болоньи» оценён букмекерами коэффициентом 6.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.55.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Милан» — «Болонья»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Серии А «Милан» — «Болонья» (21.09.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги возвращаются в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Теперь наступает праздник для любителей итальянского футбола.

«Арсенал» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев приблизят смену тренера в Туле Сочинцы побеждают уже в трёх выездных матчах РПЛ подряд.

Программа первого тура итальянской Серии А завершится 21 сентября одним матчем. Ещё три поединка перенесли на конец сентября, поскольку «Аталанта», «Интер» и «Специя» получили от лиги дополнительный отдых. Два первых клуба дошли до поздних стадий еврокубков в августе, а третий бился в плей-офф за путёвку в элитный дивизион.



В Милане местный одноимённый клуб на стадионе «Сан-Сиро» будет принимать «Болонью». Собственно, это один из любимых клиентов россонери в последние годы. Достаточно сказать, что в девяти предыдущих очных встречах удалось добыть восемь побед при одной-единственной ничьей. И это при том, что клуб переживал не самые простые времена.



В прошлом сезоне тоже набрали шесть очков из шести возможных, оба раза под руководством Стефано Пиоли. На выезде победили со счётом 3:2, а в родных стенах разнесли соперника (5:1). И это ещё гости легко отделались, ведь разница по ударам в створ смотрелась жутко. 13:3. Всё в равных составах, удалений не было.

«Рубин» — «Спартак». Прогноз: Слуцкий, Шатов и Зуев устроят Тедеско жаркий приём в Казани Казанцы за четыре прошлых тура забили восемь голов.

Неудивительно, что букмекеры отдают «Милану» заметное преимущество. Состав явно крепче, плюс своё поле, плюс удачная история противостояния. Пожалуй, выставляемый коэффициент даже кажется немного завышенным. На П1 дают вполне неплохие 1.61 — для экспресса точно сгодится.



Расклад сил за межсезонье не поменялся, поскольку «Болонья» сохранила костяк. Россонери также обошлись без резких движений, зато заполучили талантливейшего полузащитника Сандро Тонали. 20-летний футболист должен добавить порядка в середине поля, забетонировав опорную зону.



Подопечные Стефано Пиоли восхитительно выглядели после рестарта первенства, уверенно войдя в зону Лиги Европы. И теперь должны иметь преимущество в тонусе, поскольку в четверг они спокойно укатали ирландский «Шэмрок Роверс» во втором квалификационном раунде (2:0). Силы не тратили, действовали с запасом.

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз: проблемы Моуринью, Кейна и Сона только начинаются На старте сезона атака «шпор» выглядит вяло, а «святым» не везёт с реализацией.

Златан Ибрагимович в полнейшем порядке, Хакан Чалханоглу снова забил, Тео Эрнандес держит высокую планку. Пиоли нигде не работал успешно на долгой дистанции, но именно сейчас он получает хороший шанс заявить о себе. П1 с форой (-1) за 1.99 смотрится здорово, вариант посмелее — П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.26.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Болонья» 21 сентября 2020 года

«Милан» заметно сильнее по уровню исполнителей, будет играть в родных стенах и должен иметь преимущество в тонусе. В четверг он спокойно укатал в Лиге Европы «Шэмрок Роверс». Плюс статистика очных встреч — восемь побед и одна ничья в девяти предыдущих случаях. П1 с форой (-1) за 1.99 выглядит на таком фоне как подарок.



Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.99.