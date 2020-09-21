«Тампа» — «Даллас»: эксперты назвали фаворита 2-го матча финала Кубка Стэнли

22 сентября во 2-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Начало игры — в 3:00 мск.
Счёт в серии 1-0 в пользу «Далласа». Прямую трансляцию матча покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.15.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Даллас» 22 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Итоговая победа «Тампы» идёт за 1.71, успех «Далласа» с учётом овертайма доступен за 2.25.
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