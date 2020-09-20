«Тампа» — «Даллас». Прогноз: Кучеров и Сергачёв расколдуют Худобина, Василевский подтащит

22 сентября во 2-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч финала НХЛ «Тампа» — «Даллас» 22 сентября

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Даллас» 22 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Анализ и прогноз 2-го матча финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Даллас» (22.09.2020)

Шутки в сторону, на кону Кубок Стэнли. Пока КХЛ пытается продолжать регулярный чемпионат на фоне проблем с коронавирусом, в НХЛ наступило время финальной серии. Полтора месяца жизни в «пузыре» пролетели как одно дыхание. 22 из 24 команд отсеялись, остались самые достойные. Они и выявят сильнейшего.

«Краснодар» — ПАОК. Прогнозы букмекеров: Берг и Классон забьют, Сафонов не спасёт ПАОК забил пять голов за 180 минут с «Бешикташем» и «Бенфикой».

Разумеется, деление на хозяев и гостей останется условным, дополнительного преимущества никто не получит. Начиная с финалов конференций все матчи проходят на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Вторая игра финальной серии между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» стартует 22 сентября в 3:00 мск.

Первый поединок подопечные Рика Боунесса забрали, причём по делу и с разгромным счётом (4:1). И это ещё оправившийся от травмы Брейден Пойнт вышел на лёд. На деле разницы в три шайбы проигравшие не заслуживали, но сомневаться в справедливости исхода не приходится. Дело в том, что стартовые 40 минут фаворит проспал.

В первом периоде «молнии» выглядели необычайно пассивно и тяжеловато. Дальше вроде бы стало повеселее, но совсем чуть-чуть. На полные обороты Кучёров с партнёрами включились только в заключительной двадцатиминутке, когда дело запахло жареным. К тому моменту они проигрывали в две шайбы.

«Динамо Мн» — «Сибирь». Прогноз: Миловзоров, Козун и Пуустинен не станут тянуть с голами Соперники давно не выходили на лёд и наверняка успели соскучиться по хоккею.

В третьем периоде Антон Худобин действительно крутился как белка в колесе, постоянно был в игре и совершил несколько классных спасений. Достаточно посмотреть на статистику бросков на указанном отрезке — 22-2. И один из этих двух состоялся на последней минуте, когда Андрей Василевский убежал на скамейку.

У «Лайтнинг» были шансы зацепиться. Создали они достаточно, чтобы при доле везения заползти в овертайм. Вот только в финале Кубка Стэнли нельзя играть 20 минут и на полном серьёзе рассчитывать на победу. «Старз» выжали максимум из имевшихся моментов и не теряли концентрацию с первой до последней минуты.

Отдельно стоит выделить лидеров номинальных хозяев. Брейден Пойнтс ушёл со льда с показателем полезности «-3», у Никиты Кучерова, Виктора Хедмана, Ондржея Палата (а ещё Михаила Сёргачёва с Энтони Чирелли) по «-2». То есть встречу проиграли именно ключевые хоккеисты.

«Милан» — «Болонья». Прогноз: Златан Ибрагимович и Чалханоглу разнесут любимого клиента В девяти предыдущих очных встречах россонери набрали 25 очков из 27 возможных.

Андрей Василевский, конечно, не подтащил, но предъявлять к нему серьёзные претензии сложно. Пару раз ошиблись под прессингом, один раз проиграли отскок — вот и всё. Больше того — единственный гол подопечные Джона Купера забили в результате рикошета, когда шайба от конька Янни Гурда проскочила в сетку.

В принципе, на старте серии шансы «шерифов» изначально казались максимальными, поскольку они имели на трое суток отдыха больше. В плей-офф НХЛ это колоссальная фора. Дальше преимущество в свежести потихоньку исчезнет, а состав у «Тампы» всё же глубже. При здоровом Пойнте уж точно. И это ещё в засаде остаётся Стивен Стэмкос.

Букмекеры сделали выводы и немного подравняли линию. Теперь она выглядит более-менее вменяемо: на П1 дают не меньше двойки, а пристойный коэффициент 2.18. Не будем мудрить и проверим победу «Тампы» с учётом овертайма за нестыдные 1.71. Фаворит понял, что на одном коньке победить не удастся, валять дурака нельзя.

«Динамо» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев, Мелкадзе и Бериша закончат мучения Новикова За девять последних игр с бело-голубыми в РПЛ «Ахмат» потерпел всего одно поражение.

«Даллас» готов терпеть, включать форчек и выжимать максимум из пары-тройки моментов за период. Соответственно нужно сохранять концентрацию и обходиться без ошибок, тогда разница в глубине состава проявится. Большого количества голов не ждём, а вот другого отношения со стороны «Лайтнинг» — вполне. Плюс, повторимся, преимущество гостей в движении должно если не пропасть, то сократиться.

Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.85. В регулярном чемпионате соперники пересекались дважды, оба раза дело доходило до овертайма. «Старз» прекрасно знают, как играть против этих «молний». Так что разгромов и восьми шайб за 60 минут тут быть не должно.

Прогноз и ставки на 2-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Даллас» 22 сентября 2020 года

Как и ожидалось, на старте серии «Даллас» имел преимущество в свежести, поскольку отдыхал на три дня больше. Теперь преимущество номинальных гостей в движении должно если не пропасть, то снизиться. А «Тампа», в свою очередь, наверняка усвоила, что победить на одной ноге тут не получится. Ждём вязкого хоккея с небольшим количеством голов, в котором лидеры «Лайтнинг» исправятся за случившийся накануне провал.

Ставка: итоговая победа «Тампы» за 1.71.