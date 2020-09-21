«Астон Вилла» — «Шеффилд»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Англии

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 46.5 аутов за 1.86.
«Всегда исходил из принципа, что если есть математический перевес над линией, то надо этим пользоваться. И этот раз не исключение. Букмекерские аналитики предлагают планку тотала количества вбросов мяча из-за боковой линии в 46.5 пунктов. Мне кажется, что этот показатель немного завышен.
Обратимся к статистике выступления команд в прошлом сезоне. «Астон Вилла» в своих домашних матчах в среднем за игру вводила мяч из-за боковой линии 21 раз, а приезжавшие в гости соперники – 20.84. «Шеффилд Юнайтед» в гостевых поединках в среднем за игру выполнял 19.42 аута, а домашние команды – 23.05. Даже если суммировать самые большие значения, то получает потолок в 45 аутов, минимальный показатель – 40.
По моим оценкам, тотал вбросов мяча из-за боковой линии ожидается в районе 40-45 штук. Полтора пункта – это довольно серьёзный перевес над букмекерской линией. Так что предлагаю сыграть тотал меньше».
- 21 сентября 2020
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