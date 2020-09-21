«Тампа» — «Даллас»: прогноз Павла Лысенкова на 2-й матч финала плей-офф НХЛ 22.09.2020

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 2-й матч финала Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа» — «Даллас».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Далласа» за 2.31.

«Вы помните, что случилось в первом матче финала Кубка Стэнли. «Даллас» переиграл «Тампу» по всем статьям – вёл со счётом 3:1 после двух периодов, а в третьем ушёл в глухую оборону (2-22 по броскам) и удержал преимущество да ещё забросил шайбу в пустые ворота (4:1). Первой звездой матча стал Антон Худобин, который буквально стоял на ушах и сделал 35 сейвов.



Если финал и дальше пойдёт в таком духе, то у «Тампы» нет шансов. Но в том-то и фишка НХЛ, что команды быстро перестраиваются. Тот же «Вегас» уступил «Далласу» в первом матче финала Запада (0:1), но во втором взял убедительный реванш (3:0).



«Даллас» более коварный и хитрый, но это не значит, что «Тампа» не сможет проявить свои лучшие качества. Важно, чтобы первое звено «Лайтнинг» (Ондржей Палат, Брэйден Пойнт, Никита Кучеров) выбралось из-под плотной опеки техасцев. Так, эта линия в шести матчах финала Востока против «Айлендерс» набрала 21 (8+13) очко при полезности "+21". Но «Даллас» делает всё, чтобы эти игроки не разгулялись, стараясь выпускать под них сдерживающее звено (Эндрю Кольяно, Джейсон Дикинсон, Блэйк Комо).



Ещё фактор – «Тампа» не может уже 14 раз подряд реализовать большинство. Я ждал новости, выйдет ли во второй игре финала Стивен Стэмкос, который тренируется с командой. Таких новостей нет, но всё-таки Стэмкос даже если и сыграет, то ему может не хватить тонуса, он слишком много пропустил.



Каждый кэф во втором матче финала можно поставить под сомнение. Будет ли много или мало шайб? Кто забьёт первым? На самом деле есть два почти одинаковых кэфа, которые вызывают у меня меньше сомнений. Победа «Далласа» с учётом дополнительного времени (за 2.33) и то, что «Старз» в основное время пробьют тотал (2.5) (за 2.31). Заигрывать с победой одной из команд, пожалуй, не буду. Но возьму то, что «Даллас» сможет забить три гола в ворота Андрея Василевского за 60 минут».