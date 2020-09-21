«Милан» — «Болонья»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 1-го тура Серии А 21 сентября

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Болонья».
Ставка: ИТБ 2 гола «Милана» за 1.95.
«Фокус, конечно, на „Милане“. В этой команде всё вроде бы наконец стабилизировалось. Стефано Пиоли дали карт-бланш. У него хороший состав, его никто не трогает. Из звёзд никто не ушёл. Поэтому играй себе и выходи в еврокубки и дальше.
Кстати, „Милан“ на неделе играл в Лиге Европы с „Шэмрок Роверс“. Миланцы победили со счётом 2:0, хотя могли забивать ещё больше. Голами отметились Ибрагимович и Чалханоглу, который находится в прекрасной форме ещё с концовки прошлого сезона. Поэтому, быть может, и хорошо, что Миранчук перешёл в „Аталанту“, ведь выиграть конкуренцию у Чалханоглу было бы крайне сложно.
Не сыграл Анте Ребич, но с „Болоньей“ он должен появиться на поле. Ибрагимович в прекрасном состоянии. Состав у „Милана“ хороший. К тому же он ещё и укрепился. Из „Реала“ арендован Диас, а ещё взяли Сандро Тонали.
В прошлом сезоне „Милан“ дважды „Болонью“ переиграл: 3:2 в гостях и дома со счётом 5:1. Миланцы знают, как забивать этому сопернику. К тому же „Болонья“ много пропускает. У меня есть уверенность в том, что „Милан“ забьёт минимум дважды в ворота „Болоньи“. Мой прогноз — индивидуальный тотал „Милана“ больше 2 голов с коэффициентом 1.95».
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