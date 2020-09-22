«Краснодар» — ПАОК: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

22 сентября состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК. Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех ПАОК оценён букмекерами коэффициентом 3.92. Поставить на ничью предлагают за 3.42.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.



Поставить на обе забьют можно за 1.90.

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