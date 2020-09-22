«Ак Барс» – «Авангард»: прогноз Бориса Миронова на игру КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.72.
«Несомненно, центральный матч игрового дня. Поединок двух грандов с Востока. Команды в турнирной таблице своей конференции разделяет всего одно очко. Вообще, глядя на таблицу Востока, можно сделать вывод, что борьба за место в первой кубковой четвёрке будет нешуточная.
Казанцы подошли к этой игре в лучших кондициях – пять побед в последних пяти матчах, в то время как у «Авангарда» в тех же пяти играх два поражения. И пусть оба на выезде от «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста», тем не менее настроения это не улучшает. Если балашихинско-омские хоккеисты сегодня проиграют, то они потеряют первое место в таблице Востока.
Довольно часто матчи между этими командами завершаются за пределами основного времени. «Ак Барс» — фаворит матча, и думаю, что казанцы в итоге победят, но как это будет — в основное время или в овертайме (а может, и в серии буллитов), сказать сложно», — сказал Миронов.
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