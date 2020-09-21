«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз: Зарипов, Зернов, Азеведу и Шумаков сыграют на публику

22 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Авангарда» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 22 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 22 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90. Гол на первой минуте идёт за 16.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» (22.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», а теперь проблемы начались в «Локомотиве».

«Тампа» — «Даллас». Прогноз: Кучеров и Сергачёв расколдуют Худобина, Василевский подтащит В первом матче «шерифы» имели преимущество в свежести и добились разгромной победы.

Впрочем, первенство пока не приостановили, хотя переносов достаточно. На вторник, 22 сентября, запланировано сразу пять матчей. В 19:00 мск в Казани местный «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» начнёт выяснять отношения с «Авангардом». Естественно, это центральная игра дня.

Соперники входят в пятёрку лидеров Восточной конференции, которые движутся максимально кучно: все провели по семь-восемь поединков и набрали по 12-13 очков. Пока омичи лидируют, а «барсы» замыкают топ-5, но это условно. У подопечных Дмитрия Квартальнова имеется встреча в запасе, в случае победы они обойдут соперника.

У «ястребов» в последнее время очень плотный календарь, один оппонент краше другого. За последние 11 суток довелось сыграть с «Металлургом» (4:0), «Салаватом Юлаевым» (2:3), СКА (4:3) и «Автомобилистом» (3:4 ОТ). Из этой компании выпадает разве что «Нефтехимик», там «Авангард» победил со счётом 2:1.

«Динамо» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев, Мелкадзе и Бериша закончат мучения Новикова За девять последних игр с бело-голубыми в РПЛ «Ахмат» потерпел всего одно поражение.

Результаты вполне рабочие. В Уфе уступили из-за слабого дебюта и большого количества удалений. В третьем периоде владели инициативой, давили, однако перевести дело в овертайм не вышло. Бывает. С «Автомобилистом» накануне вообще выдался замечательный хоккей двух достойных соперников, в котором хозяева оказались чуть точнее.

Казанцы постепенно приходят в себя, после 0:4 от «Витязя» на родном льду добыты пять побед подряд. Некоторые из них оказались неубедительными по качеству хоккея (прежде всего 5:4 с минским «Динамо»), но вообще прогресс не вызывает вопросов. Особенно радует атака, четыре поединка подряд забивается не меньше четырёх голов.

С момента назначения Квартальнова соперники пересеклись четыре раза, все — в прошлом регулярном чемпионате. Пока тенденция очевидна: выигрывает тот, кто играет дома. Причём «Ак Барс» делал это с запасом (5:3 и 3:0), а «Авангард» один раз взял верх только в серии буллитов (Станислав Галиев тогда спас гостей за 13 секунд до сирены).

«Вулверхэмптон» — «Ман Сити». Прогноз: Траоре и Хименес испортят Гвардиоле старт сезона «Горожане» очень долго сидели без игровой практики, что на руку быстрой атаке «волков».

В принципе, котировки букмекеров полностью укладываются в этот тренд. Мы бы выбирали между тоталом больше 4 шайбы за крепкий коэффициент 1.73, а также комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 3.5 гола за 2.10. У «барсов» атака сейчас в полнейшем порядке, омичи тоже много создают. Четыре-пять шайб мы наверняка увидим. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 3:2 в основное время.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 22 сентября 2020 года

С момента прихода Дмитрия Квартальнова в «Ак Барс» в этом противостоянии неизменно побеждает хозяин льда. Букмекеры не ждут большого числа голов, хотя казанцы забивают не меньше четырёх шайб уже четыре встречи кряду, да и у «Авангарда» с созиданием всё в порядке. Даже странно, что на 1Х + ТБ 3.5 гола дают больше двойки. Проверим.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.10.