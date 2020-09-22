«Краснодар» — ПАОК: прогноз Павла Городницкого на первый матч отбора Лиги чемпионов

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.06.



«Обсуждаем матч «Краснодар» — ПАОК. Я зачем-то до того, как записывать свой прогноз, ознакомился с тем, что говорит и пишет коллектив, и мне сразу страшно за «Краснодар».



К примеру, Василий Уткин говорит, что уже не верит в Мусаева, мол, зачем-то закинули семь «банок» в ворота «Химок» и все эмоции растратили. Эльвин Керимов отметил, что не стоит обращать внимание на трансферную стоимость игроков, мол, футболисты — это не помидоры на рынке. Шансы равны.



Потом я глянул Дениса Казанского, который говорит, что ПАОК играет в три центральных защитника, очень плотная команда, а значит, «Краснодару» будет тяжело.



У меня полное ощущение, что люди не верят в «Краснодар» по умолчанию, потому что помнят, как он отлетел в прошлом году от «Олимпиакоса», как он облажался в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/2020. Даже если «Краснодару» случайно бы выпало в соперники «Знамя» из Ногинска, то вспомнили бы про Павлюченко и про Янбаева и снова «будет непросто».



Я просто не понимаю, какой должен выпасть оппонент «Краснодару», чтобы сказали, мол, «Краснодар» должен проходить в групповой этап Лиги чемпионов. ПАОК — это маленькая команда, которая выполнила большую миссию. Сначала обыграла «Бешикташ», потом прошла «Бенфику», чтобы потом «Краснодар» прихлопнул этот ПАОК. Я уверен, что перед игрой Сергей Галицкий зайдёт в раздевалку и скажет: «Так, пацаны, забиваем на стиль. Наша задача – привести «Краснодар» в групповой этап Лиги чемпионов». Поэтому моя ставка — победа «Краснодара».



Я не знаю, что там будет в Греции, может быть, «Краснодар» облажается, но в этом матче я жду победы хозяев поля», — сказал Городницкий.

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