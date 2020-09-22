«Краснодар» — ПАОК: прогноз Павла Городницкого на первый матч отбора Лиги чемпионов

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК.
Ставка: победа «Краснодара» за 2.06.
«Обсуждаем матч «Краснодар» — ПАОК. Я зачем-то до того, как записывать свой прогноз, ознакомился с тем, что говорит и пишет коллектив, и мне сразу страшно за «Краснодар».
К примеру, Василий Уткин говорит, что уже не верит в Мусаева, мол, зачем-то закинули семь «банок» в ворота «Химок» и все эмоции растратили. Эльвин Керимов отметил, что не стоит обращать внимание на трансферную стоимость игроков, мол, футболисты — это не помидоры на рынке. Шансы равны.
Потом я глянул Дениса Казанского, который говорит, что ПАОК играет в три центральных защитника, очень плотная команда, а значит, «Краснодару» будет тяжело.
У меня полное ощущение, что люди не верят в «Краснодар» по умолчанию, потому что помнят, как он отлетел в прошлом году от «Олимпиакоса», как он облажался в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/2020. Даже если «Краснодару» случайно бы выпало в соперники «Знамя» из Ногинска, то вспомнили бы про Павлюченко и про Янбаева и снова «будет непросто».
Я просто не понимаю, какой должен выпасть оппонент «Краснодару», чтобы сказали, мол, «Краснодар» должен проходить в групповой этап Лиги чемпионов. ПАОК — это маленькая команда, которая выполнила большую миссию. Сначала обыграла «Бешикташ», потом прошла «Бенфику», чтобы потом «Краснодар» прихлопнул этот ПАОК. Я уверен, что перед игрой Сергей Галицкий зайдёт в раздевалку и скажет: «Так, пацаны, забиваем на стиль. Наша задача – привести «Краснодар» в групповой этап Лиги чемпионов». Поэтому моя ставка — победа «Краснодара».
Я не знаю, что там будет в Греции, может быть, «Краснодар» облажается, но в этом матче я жду победы хозяев поля», — сказал Городницкий.
- 22 сентября 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 21 сентября 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45