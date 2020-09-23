«Гент» — «Динамо» Киев: где покажут, какой канал, прогнозы и ставки на матч 23 сентября

23 сентября состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры уже дали прогноз. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Гента» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Поставить на ничью предлагают за 3.36.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо» Киев не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.