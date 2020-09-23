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«Гент» — «Динамо» Киев: ставка Артура Петросьяна на встречу отбора Лиги чемпионов

«Гент» — «Динамо» Киев: ставка Артура Петросьяна на встречу отбора Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Гент» — «Динамо» Киев.

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» Киев больше 1 гола за 1.86.

«Гент» не без везения прошёл предыдущий раунд. Бельгийцы переиграли венский «Рапид» 2-1, хотя могли пропустить и два, и три мяча. Команда не слишком здорово начала новый сезон, почти регулярно пропуская. К тому же ей так и не удалось толком заменить своего главного голеадора Джонатана Дэвида, забившего 30 мячей за два предыдущих сезона.

Ну а киевское «Динамо» всё-таки более чем достойно смотрится с момента назначения Мирчи Луческу, как бы тамошние фанаты ни протестовали против назначения румына. Киевляне и «Шахтёр» грамотно переиграли в матче за Суперкубок, и АЗ прошли, переиграв голландцев по всем параметрам.

Думаю, что как минимум раз на выезде «Динамо» отличится и по сумме двух матчей возьмёт верх», — сказал Петросьян.

«Гент» — «Динамо Киев». Прогноз: Луческу, Буяльский и Сидорчук не смогут удивить в Бельгии
Киевлянам повезло в матче с АЗ, но состав у них откровенно средненький.
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