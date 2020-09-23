«Даллас» — «Тампа»: где покажут матч 24 сентября, прямая трансляция, прогнозы и ставки
24 сентября в 3-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск.
Счёт в серии 1-1. В прямом эфире матч покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.26.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 24 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.61. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Итоговый успех «Тампы» идёт за 1.60, победа «Далласа» с учётом овертайма оценена в 2.43.
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После двух матчей в финале Кубка Стэнли равенство. Начинается жара.
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