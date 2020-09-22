«Даллас» — «Тампа». Прогноз: Гурьянов, Кучеров и Худобин устроят русский вечер в Эдмонтоне

24 сентября в 3-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.26.
Коэффициенты букмекеров на 3-й матч финала НХЛ «Даллас» — «Тампа» 24 сентября
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 24 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.61. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Анализ и прогноз 3-го матча финала Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (24.09.2020)
Шутки в сторону, на кону Кубок Стэнли. Пока КХЛ пытается продолжать регулярный чемпионат на фоне проблем с коронавирусом, в НХЛ наступило время финальной серии. Полтора месяца жизни в «пузыре» пролетели как одно дыхание. 22 из 24 команд отсеялись, остались только самые достойные. Они и выявят сильнейшего.
Разумеется, деление на хозяев и гостей останется условным, дополнительного преимущества никто не получит. Начиная с финалов конференций все матчи проходят на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Третья игра финальной серии между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» стартует 22 сентября в 3:00 мск.
Счёт в серии равен, 1-1. И это замечательно. В первом матче подопечные Рика Боунесса разгромили фаворита со счётом 4:1: действовали гораздо лучше на протяжении 40 минут, выстояли в третьем периоде (Антон Худобин отразил 22 броска за 20 минут), а потом ещё и забили в пустые ворота.
Сутки спустя «молнии» вернули должок — 3:2. Самое прекрасное, что оба результата получились максимально справедливыми: в каждом случае победил именно тот, кто действительно смотрелся лучше. Как и ожидалось, на старте серии «шерифы» имели преимущество в свежести и движении, поскольку отдыхали на трое суток больше.
Однако уже ко второму поединку запас сил подравнялся. Подопечные Джона Купера поняли, что на одной ноге выиграть никак не удастся и 20 минут в финале Кубка Стэнли просто недостаточно для успеха. Даже если они получаются интенсивными. Фаворит сделал выводы и во вторник включился с самого начала.
Строго говоря, всё решили спецбригады и реализация. Уже к исходу 16-й минуты преимущество «Тампы» достигло трёх шайб, хотя никаких вопросов к Антону Худобину быть не могло. Два стартовых гола состоялись в большинстве, оба раза после быстрых переводов. Третья шайба залетела в дальний угол при помощи рикошета.
«Старз», конечно, боролись до конца и сделали всё возможное, однако три гола форы против «Тампы» — это слишком много. Во втором периоде варианты имелись, поскольку соперник много удалялся. Реализовать лишнего удалось лишь однажды. Второй гол произошёл в третьем периоде, когда «Даллас» поймал номинальных хозяев на смене.
Однако фаворит взял в себя в руки, в оставшиеся 14,5 минут у ворот Андрея Василевского был только один опасный момент. «Лайтнинг» оказались ближе к четвёртой шайбе — тут и отменённый после запроса гол, и пара неточных выстрелов, и промах по пустым воротам. Впрочем, всё это уже не важно.
Естественно, расклад не поменялся. По уровню исполнителей «молнии» имеют преимущество, а потому букмекеры вполне логично считают их фаворитом. В то же время Худобин с партнёрами в полном порядке: они готовы терпеть и караулить свои шансы, готовы наказывать за потерю концентрации. В случае необходимости даже могут действовать первым номером, пусть и на непродолжительных отрезках.
Накануне не был заметен Денис Гурьянов. И это большая проблема. Дело в том, что российский форвард набрал очки лишь в одном из семи предыдущих матчей (1+1 в заключительной битве с «Вегасом»). Его замечательного броска и умения оказаться в нужный момент в нужном месте «шерифам» сильно не хватает, поскольку в равных составах «Тампа» многого не позволяет.
Рискнём проверить ИТБ 0.5 очка Гурьянова за 2.11, любители рисковать могут даже рассмотреть гол Дениса за шикарный коэффициент 3.70. Также проверим тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.79. В двух стартовых матчах к первому перерыву забрасывалось не меньше двух шайб. Соперники наверняка приспособились друг к другу, сюрпризов должно стать меньше. Ждём более закрытого дебюта.
Прогноз и ставки на 3-й матч финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Тампа» 24 сентября 2020 года
Пока у «Далласа» совсем незаметен Денис Гурьянов. Собственно, он набрал очки всего в одном из семи предыдущих матчей. Показатель слишком скромный, шансы «Старз» напрямую зависят от умения россиянина оказываться в нужное время в нужном месте. Проверим ИТБ 0.5 очка Гурьянова за отличный коэффициент 2.11.
Ставка №1: ИТБ 0.5 очка Дениса Гурьянова за 2.11
Ставка №2: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.79.
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