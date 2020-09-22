«Даллас» — «Тампа». Прогноз: Гурьянов, Кучеров и Худобин устроят русский вечер в Эдмонтоне

24 сентября в 3-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.26.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч финала НХЛ «Даллас» — «Тампа» 24 сентября

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 24 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.61. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Анализ и прогноз 3-го матча финала Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (24.09.2020)

Шутки в сторону, на кону Кубок Стэнли. Пока КХЛ пытается продолжать регулярный чемпионат на фоне проблем с коронавирусом, в НХЛ наступило время финальной серии. Полтора месяца жизни в «пузыре» пролетели как одно дыхание. 22 из 24 команд отсеялись, остались только самые достойные. Они и выявят сильнейшего.

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Разумеется, деление на хозяев и гостей останется условным, дополнительного преимущества никто не получит. Начиная с финалов конференций все матчи проходят на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Третья игра финальной серии между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» стартует 22 сентября в 3:00 мск.

Счёт в серии равен, 1-1. И это замечательно. В первом матче подопечные Рика Боунесса разгромили фаворита со счётом 4:1: действовали гораздо лучше на протяжении 40 минут, выстояли в третьем периоде (Антон Худобин отразил 22 броска за 20 минут), а потом ещё и забили в пустые ворота.

Сутки спустя «молнии» вернули должок — 3:2. Самое прекрасное, что оба результата получились максимально справедливыми: в каждом случае победил именно тот, кто действительно смотрелся лучше. Как и ожидалось, на старте серии «шерифы» имели преимущество в свежести и движении, поскольку отдыхали на трое суток больше.

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Однако уже ко второму поединку запас сил подравнялся. Подопечные Джона Купера поняли, что на одной ноге выиграть никак не удастся и 20 минут в финале Кубка Стэнли просто недостаточно для успеха. Даже если они получаются интенсивными. Фаворит сделал выводы и во вторник включился с самого начала.

Строго говоря, всё решили спецбригады и реализация. Уже к исходу 16-й минуты преимущество «Тампы» достигло трёх шайб, хотя никаких вопросов к Антону Худобину быть не могло. Два стартовых гола состоялись в большинстве, оба раза после быстрых переводов. Третья шайба залетела в дальний угол при помощи рикошета.

«Старз», конечно, боролись до конца и сделали всё возможное, однако три гола форы против «Тампы» — это слишком много. Во втором периоде варианты имелись, поскольку соперник много удалялся. Реализовать лишнего удалось лишь однажды. Второй гол произошёл в третьем периоде, когда «Даллас» поймал номинальных хозяев на смене.

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Однако фаворит взял в себя в руки, в оставшиеся 14,5 минут у ворот Андрея Василевского был только один опасный момент. «Лайтнинг» оказались ближе к четвёртой шайбе — тут и отменённый после запроса гол, и пара неточных выстрелов, и промах по пустым воротам. Впрочем, всё это уже не важно.

Естественно, расклад не поменялся. По уровню исполнителей «молнии» имеют преимущество, а потому букмекеры вполне логично считают их фаворитом. В то же время Худобин с партнёрами в полном порядке: они готовы терпеть и караулить свои шансы, готовы наказывать за потерю концентрации. В случае необходимости даже могут действовать первым номером, пусть и на непродолжительных отрезках.

Накануне не был заметен Денис Гурьянов. И это большая проблема. Дело в том, что российский форвард набрал очки лишь в одном из семи предыдущих матчей (1+1 в заключительной битве с «Вегасом»). Его замечательного броска и умения оказаться в нужный момент в нужном месте «шерифам» сильно не хватает, поскольку в равных составах «Тампа» многого не позволяет.

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Рискнём проверить ИТБ 0.5 очка Гурьянова за 2.11, любители рисковать могут даже рассмотреть гол Дениса за шикарный коэффициент 3.70. Также проверим тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.79. В двух стартовых матчах к первому перерыву забрасывалось не меньше двух шайб. Соперники наверняка приспособились друг к другу, сюрпризов должно стать меньше. Ждём более закрытого дебюта.

Прогноз и ставки на 3-й матч финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Тампа» 24 сентября 2020 года

Пока у «Далласа» совсем незаметен Денис Гурьянов. Собственно, он набрал очки всего в одном из семи предыдущих матчей. Показатель слишком скромный, шансы «Старз» напрямую зависят от умения россиянина оказываться в нужное время в нужном месте. Проверим ИТБ 0.5 очка Гурьянова за отличный коэффициент 2.11.

Ставка №1: ИТБ 0.5 очка Дениса Гурьянова за 2.11

Ставка №2: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.79.