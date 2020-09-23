«Олимпиакос» — «Омония»: прогноз Константина Генича на игру отбора Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Омония» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: «Олимпиакос» выиграет и не пропустит за 1.92.
«Греческо-кипрское противостояние в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Здесь, конечно, «Олимпиакос» посильнее, никаких вопросов быть не может. Состав у него посильнее, более грозный и мощный. «Омония» — чемпион Кипра, но не ровня греческому клубу. Здесь всё может решиться ещё в первом матче в Греции.
«Олимпиакос» умеет хорошо и изобретательно играть не только в атаке, но и надёжно в обороне. В 1-м туре «Олимпиакос» в Греции обыграл соперника, не пропустив. Если посмотреть на статистику «Олимпиакоса» в прошлом сезоне в чемпионате Греции, то в плей-офф меньше пропустил только ПАОК. А если взять «гладкий» чемпионат, то там у «Олимпиакоса» всего 9 пропущенных мячей за 26 игр.
Думаю, «Олимпиакос» сделает ставку и на атаку, и на надёжную оборону в первой встрече с «Омонией». Мой прогноз — «победа «Олимпиакоса» всухую» за 1.92», — сказал Генич.
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