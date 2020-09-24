«Бавария» — «Севилья»: прогноз Георгия Черданцева на матч за Суперкубок Европы

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Бавария» — «Севилья».



Ставка: победа «Баварии» и минимум 4 мяча в матче за 2.11.



«Севилья» – весёлая симпатичная команда: сама и забивает, и пропускает. От этой команды стоит ждать попытку сыграть в футбол, а не в антифутбол. Но я думаю, что сегодня против «Баварии» никто в футбол сыграть не сможет. Разве что «Ливерпуль» (если только серьёзно подготовится) сможет сыграть с «Баварией» на равных.



А в данном матче у «Севильи» просто шансов нет вообще. То, что «Бавария» учинила с «Шальке», – это нечто. Команда вообще не останавливается, играет в сумасшедшем темпе. И вот этот «инстинкт убийцы» у «Баварии» обострён настолько, что становится страшно за любого соперника. Причём «Баварии» не мешает отсутствие зрителей (по-моему, даже помогает). Они как-то больше сосредоточены на футболе.



Поэтому «Бавария» должна побеждать. Но коэффициент на П1 настолько низкий, что надо искать сочетания с голами. Будет очень странно, если матч получится нерезультативным. Думаю, здесь и «Севилья» забьёт, и «Бавария» возьмёт своё. В такой открытой игре должно быть много мячей. И я возьму П1 и ТБ (3,5). Потому что счёт 3:1, 3:2, 4:2 вполне подходит для этого матча. Очень сильно удивлюсь, если всё будет наоборот. Надеюсь, что игра будет весёлой и с голами», — сказал Черданцев.

«Бавария» — «Севилья». Прогноз на матч: Левандовски — царь, Нойер — стена, Флик — гений Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.