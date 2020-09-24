«Ростов» — «Маккаби» Хайфа: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ростов» — «Маккаби» Хайфа в квалификации Лиги Европы сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Ростова» за 2.01.



«Понятное дело, что трудно быть объективным, когда речь идёт о российской команде. Естественно, мы желаем ей удачи. У «Ростова» есть проблемы с тем, чтобы забивать голы. Это мы видим по матчам Премьер-Лиги. Но рано или поздно она решится. Главный вопрос, что происходит с Шомуродовым, который потерял результативность.



Думаю, ростовчане прекрасно понимают, что они фавориты пары. При этом расслабленности не будет. Во-первых, Валерий Карпин очень опытен в еврокубковом плане, он знает, что это такое. И с «Сельтой», и с другими испанскими командами, в которых он играл, сталкивался с самыми разными соперниками. Он знает, что такое недооценка. Плюс есть свежий пример московского «Динамо». Думаю, «Ростов» не хочет встать в этот ряд. Он сделает всё для победы. На мой взгляд, действительно «Ростов» должен добиться победы.



2.01 — коэффициент на победу ростовчан. Не вижу смысла искать что-то ещё», — сказал Андронов.

«Ростов» — «Маккаби». Прогноз: Карпин и Ерёменко не повторят провал «Динамо» в Лиге Европы В случае победы российский клуб рискует попасть на «Тоттенхэм».