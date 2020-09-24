«Ростов» — «Маккаби» Хайфа: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ростов» — «Маккаби» Хайфа в квалификации Лиги Европы сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Ростова» за 2.01.
«Понятное дело, что трудно быть объективным, когда речь идёт о российской команде. Естественно, мы желаем ей удачи. У «Ростова» есть проблемы с тем, чтобы забивать голы. Это мы видим по матчам Премьер-Лиги. Но рано или поздно она решится. Главный вопрос, что происходит с Шомуродовым, который потерял результативность.
Думаю, ростовчане прекрасно понимают, что они фавориты пары. При этом расслабленности не будет. Во-первых, Валерий Карпин очень опытен в еврокубковом плане, он знает, что это такое. И с «Сельтой», и с другими испанскими командами, в которых он играл, сталкивался с самыми разными соперниками. Он знает, что такое недооценка. Плюс есть свежий пример московского «Динамо». Думаю, «Ростов» не хочет встать в этот ряд. Он сделает всё для победы. На мой взгляд, действительно «Ростов» должен добиться победы.
2.01 — коэффициент на победу ростовчан. Не вижу смысла искать что-то ещё», — сказал Андронов.
- 24 сентября 2020
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 23 сентября 2020
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30