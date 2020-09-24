«Бавария» — «Севилья»: ставка Константина Генича на матч за Суперкубок УЕФА

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» — «Севилья» в рамках Суперкубка УЕФА.



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.25.



«Сегодня мы поговорим о Суперкубке УЕФА. Матч пройдёт на стадионе Ференца Пушкаша в Будапеште. «Бавария», которая выиграла Лигу чемпионов, будет играть против победителя Лиги Европы – «Севильи».



«Бавария» уже сыграла один официальный матч, в котором разгромила «Шальке» — 8:0. «Севилья» пока ещё официально свой сезон не начала, это будет первый матч для команды Хулена Лопетеги. Испанцы играли только товарищеские матчи – в последнем обыграли «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:1. У «Севильи» практически нет серьёзных кадровых изменений, добавился Ракитич, который вернулся в «Севилью», и Оскар Гарсия, который неплохо себя проявлял в «Леганесе», где он играл в аренде, а принадлежал «Реалу».



Что касается «Баварии», то ушёл Тьяго, есть проблемы у Горецки. Но эту «Баварию» сдержать и остановить не знаю кто может. Если «Бавария» будет двигаться так же, как она двигалась в августе, когда выносила всех соперников в Лиге чемпионов, то «Севилье» несдобровать. «Севилья» с большими проблемами дошла до финала Лиги Европы, где в итоге обыграла «Интер». Да, «Севилью» недооценивать не стоит, но «Бавария» есть «Бавария».



«Бавария» идёт однозначным фаворитом – давненько я не видел, чтобы в матче за Суперкубок УЕФА был такой дисбаланс в коэффициентах на фаворита и андердога. Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 1,33. Редко когда такое несоответствие уровня команд можно встретить, особенно когда встречаются победители двух главных клубных турниров Европы.



Сдержать «Баварию» будет очень тяжело, но забить этой «Баварии», наверное, «Севилья» в состоянии. Я не сомневаюсь, что «Бавария» сейчас лучше готова – Гнабри бежит, Зане бежит, Мюллер создаёт, Левандовски забивает. В середине поля у «Баварии» тоже полный порядок. Мой прогноз – победа «Баварии» и обе забьют с коэффициентом 2.25», — сказал Генич.

«Бавария» — «Севилья». Прогноз на матч: Левандовски — царь, Нойер — стена, Флик — гений Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.