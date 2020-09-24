«Ростов» — «Маккаби»: прогноз Максима Калиниченко на игру Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби».



Ставка: обе забьют за 2.10.



«Ростов» проведёт первый матч в Лиге Европы сезона-2020/2021. Жёлто-синие неплохо размялись в чемпионате Премьер-Лиги, где за восемь матчей вплотную приблизились к первой тройке лидеров. Кроме того, у «сельмашей» серия из пяти матчей без поражений.



«Маккаби» лидирует в Суперлиге Израиля, где в двух турах одержал две победы и пять раз расписался в воротах противников.



Что можно сказать о гостях? О чемпионате Израиля мы знаем немного, кроме того, что турнир довольно динамичный и приносит довольно результативные поединки.



Как бы ни было, «Ростов» должен быть фаворитом в этой паре, и, наверное, на бумаге он им и является, но что будет в реальной игре, представить тяжело, потому что в этом сезоне уже есть огорчения для российских поклонников футбола.



«Динамо» вылетело в Тбилиси, «Краснодар» получил гол от ПАОКа. Наверное, рассчитывать, что у «Ростова» будет лёгкая прогулка, не стоит. Я предлагаю среднестатистический вариант ставки, потому что все российские команды пока пропускают в свои ворота, при этом хозяева забьют в любом случае», — сказал Калиниченко.

«Ростов» — «Маккаби». Прогноз на матч Лиги Европы: Мамаев и Ионов порадуют, судья начудит «Маккаби» пропустил во всех четырёх официальных матчах этого сезона.