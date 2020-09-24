«Ростов» — «Маккаби». Прогноз на матч Лиги Европы: Мамаев и Ионов порадуют, судья начудит

24 сентября состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Х», букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Маккаби» оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Поставить на ничью предлагают за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Х» 24 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Хайфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на обе забьют можно за 1.98.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЕ «Ростов» — «Маккаби Хайфа» (24.09.2020)

Мировой футбол постепенно возвращается в привычную колею. В начале сентября состоялась первая международная пауза после пандемии коронавируса, набирают обороты национальные первенства. В самом разгаре квалификации еврокубков, а там и до групповых стадий недалеко.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Пришло время третьего квалификационного раунда, который будет состоять из одного матча. Хозяин поля определяется жеребьёвкой. 90 минут, победитель забирает всё. В случае ничьей — дополнительное время и серия пенальти.



С третьего квалификационного раунда в борьбу вступает «Ростов», который занял пятое место в прошлом сезоне чемпионата России. Путь до группового этапа видится очень сложным, ведь победитель пары в следующей стадии почти наверняка натолкнётся на «Тоттенхэм», а Жозе Моуринью не склонен сливать второстепенные турниры.



Впрочем, первый соперник тоже не из приятных. Речь про «Маккаби» из Хайфы, который уже успел преодолеть два барьера. Справедливости ради, особого впечатления команда не произвела. Одержала волевую победу над боснийским «Железничаром» (3:1) и не дала Вагнеру Лаву вернуться в Россию (2:1 с «Кайратом»).

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Нужно учитывать несколько деталей. Первая — оба матча израильтяне проводили в родных стенах, что по умолчанию большое подспорье. Теперь же играть придётся на выезде. И второе — они смотрелись ничуть не лучше клуба из Казахстана в предыдущем раунде, однако реализация и везение сказали своё слово.



Непосредственно по уровню исполнителей жёлто-синие имеют преимущество. Не подавляющее, но заметное. Плюс фактор своего поля, что тоже приятно. Потому перевес в линии в пользу российского клуба абсолютно оправдан, коэффициент на П1 составляет чуть больше двойки. Можно не мудрить и заиграть его.



«Маккаби» прекрасно понимает, что тягаться в открытом футболе с превосходящим по классу соперников в его логове — это почти самоубийство. Гости наверняка отдадут территорию и будут караулить контратаки. Также у клуба из Израиля неплохие стандартные положения, что было видно по предыдущим поединкам в квалификации.

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А вот защита откровенно не блещет. Пропущенные мячи от «Железничара» и «Кайрата» уже повод напрячься, соперники откровенно средненькие. В национальном первенстве зелёные успели провести две встречи, в каждом случае пропустили. «Ростов» постепенно добавляет и смотрится всё увереннее, так что моменты у него будут.



Напрягает только состояние Элдора Шомуродова и слабая реализация. Достаточно вспомнить матч с «Локомотивом», где при внушительном преимуществе подопечные Валерия Карпина ограничились нулями на табло. ИТБ 1 гола «Ростова» за 1.54 — надёжный вариант, ИТБ 1.5 гола хозяев за 2.31 — ставка посмелее.



Мы же проверим П1 по угловым в первом тайме за 1.77. Бороться за инициативу гости не станут, игра по большей части будет проходить на их половине. Если хозяева откроют счёт, то во втором тайме «Маккаби» придётся действовать смелее. А до перерыва угловых у российского клуба наверняка будет больше.

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Также возьмём тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.67. Слишком многое на кону, ведь ответных матчей не будет и проигравший вылетит. Соответственно, стыков, единоборств и эмоций ожидается много. А судить назначен чех Петр Арделеану — нерейтинговый арбитр, которому в основном доверяют только квалификацию еврокубков. Вполне возможно, что на каком-то этапе он потеряет управление игрой.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби Х» 24 сентября 2020 года

«Ростов» имеет не подавляющее, но заметное преимущество по уровню исполнителей. На таком фоне «Маккаби» в гостях точно не рискнёт состязаться в открытом футболе. Скорее всего, израильтяне отдадут территорию и будут караулить контратаки. Возьмём П1 по угловым в первом тайме за 1.77. После перерыва в случае пропущенного мяча клубу из Хайфы придётся раскрываться, но в первом тайме игра почти наверняка будет проходить на их половине.

Ставка №1: ИТБ 1.5 гола «Ростова» за 2.31.

Ставка №2: победа «Ростова» по угловым в первом тайме за 1.77.

Ставка №3: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.67.