«Бавария» — «Севилья»: прогноз Александра Мостового на матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».



Ставка: победа «Баварии» и меньше 4 голов в матче за 2.26.



«Будапешт в этом году принимает поединок за Суперкубок УЕФА, в котором «Бавария» сыграет против «Севильи». Соперники прибыли в столицу Венгрии в хорошем настроении и готовы поднять над головой очередной трофей.



Самой главной новостью перед игрой стала новая причёска у Жерома Боатенга, но если серьёзно, то Ханси Флик ударно настроен на поединок. Кроме того с командой приехало несколько молодых игроков, и никакой речи о недооценке противника и быть не может.



«Севилья» прибыла в прекрасном расположении духа и с фантастической серией без поражений, последнее из которых красно-белые получили 9 февраля от «Сельты». Омрачает настроение только отсутствие Переса и Коршья. К слову, поддержать свой бывший коллектив пришёл Давор Шукер, за что в благодарность получил футболку от Ракитича.



Я предполагаю, что эта дуэль пройдёт под максимальным напряжением. Обе команды способны на многое в плане футбола самого высокого качества, что принесёт поклонникам игры топ-матч. Я верю в успех немецкой команды, но разгрома в такой игре не жду», — сказал Мостовой.

«Бавария» — «Севилья». Прогноз на матч: Левандовски — царь, Нойер — стена, Флик — гений Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.