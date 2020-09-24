«Бавария» — «Севилья»: прогноз Александра Мостового на матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».
Ставка: победа «Баварии» и меньше 4 голов в матче за 2.26.
«Будапешт в этом году принимает поединок за Суперкубок УЕФА, в котором «Бавария» сыграет против «Севильи». Соперники прибыли в столицу Венгрии в хорошем настроении и готовы поднять над головой очередной трофей.
Самой главной новостью перед игрой стала новая причёска у Жерома Боатенга, но если серьёзно, то Ханси Флик ударно настроен на поединок. Кроме того с командой приехало несколько молодых игроков, и никакой речи о недооценке противника и быть не может.
«Севилья» прибыла в прекрасном расположении духа и с фантастической серией без поражений, последнее из которых красно-белые получили 9 февраля от «Сельты». Омрачает настроение только отсутствие Переса и Коршья. К слову, поддержать свой бывший коллектив пришёл Давор Шукер, за что в благодарность получил футболку от Ракитича.
Я предполагаю, что эта дуэль пройдёт под максимальным напряжением. Обе команды способны на многое в плане футбола самого высокого качества, что принесёт поклонникам игры топ-матч. Я верю в успех немецкой команды, но разгрома в такой игре не жду», — сказал Мостовой.
- 24 сентября 2020
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:00
-
09:45
-
09:30