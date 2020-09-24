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«Бавария» — «Севилья»: прогноз Александра Мостового на матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште

«Бавария» — «Севилья»: прогноз Александра Мостового на матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья».

Ставка: победа «Баварии» и меньше 4 голов в матче за 2.26.

«Будапешт в этом году принимает поединок за Суперкубок УЕФА, в котором «Бавария» сыграет против «Севильи». Соперники прибыли в столицу Венгрии в хорошем настроении и готовы поднять над головой очередной трофей.

Самой главной новостью перед игрой стала новая причёска у Жерома Боатенга, но если серьёзно, то Ханси Флик ударно настроен на поединок. Кроме того с командой приехало несколько молодых игроков, и никакой речи о недооценке противника и быть не может.

«Севилья» прибыла в прекрасном расположении духа и с фантастической серией без поражений, последнее из которых красно-белые получили 9 февраля от «Сельты». Омрачает настроение только отсутствие Переса и Коршья. К слову, поддержать свой бывший коллектив пришёл Давор Шукер, за что в благодарность получил футболку от Ракитича.

Я предполагаю, что эта дуэль пройдёт под максимальным напряжением. Обе команды способны на многое в плане футбола самого высокого качества, что принесёт поклонникам игры топ-матч. Я верю в успех немецкой команды, но разгрома в такой игре не жду», — сказал Мостовой.

«Бавария» — «Севилья». Прогноз на матч: Левандовски — царь, Нойер — стена, Флик — гений
Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.
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