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«Бавария» — «Севилья»: прогноз Егора Титова на матч Суперкубка УЕФА в Будапеште

«Бавария» — «Севилья»: прогноз Егора Титова на матч Суперкубка УЕФА в Будапеште
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Севилья».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 2.38.

«Думаю, все видели, как «Бавария» вошла в новый сезон. Тут комментарии никакие не нужны. 8:0 — победа над «Шальке». Просто уничтожили соперника. Машина. Правда, очень красивая машина. Некоторые мячи просто наслаждение приносят. С чего заканчивали прошлый сезон, с того и начали новый. Никуда ничего не делось, пусть сейчас и ушёл Тьяго Алькантара. Это потеря, но, думаю, в Мюнхене готовились к этому и придумают другие варианты игры.

«Севилья» также на мажорной ноте заканчивала прошлый сезон, выиграли Лигу Европы. Но в новый сезон команда пока не вошла. Ей дали возможность отдышаться. В первых двух турах испанского чемпионата она не участвовала. А тут сразу «Бавария», которая уже на полном ходу. Честно говоря, я вообще не знаю, кто способен остановить такую «Баварию». Но точно не «Севилья», которая заметно уступает по составу, да и форму не набрала. Я жду очередную лёгкую победу от мюнхенцев — с форой (-2)», — сказал Титов.

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Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.
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