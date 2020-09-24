«Бавария» — «Севилья»: прогноз Егора Титова на матч Суперкубка УЕФА в Будапеште

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Севилья».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 2.38.



«Думаю, все видели, как «Бавария» вошла в новый сезон. Тут комментарии никакие не нужны. 8:0 — победа над «Шальке». Просто уничтожили соперника. Машина. Правда, очень красивая машина. Некоторые мячи просто наслаждение приносят. С чего заканчивали прошлый сезон, с того и начали новый. Никуда ничего не делось, пусть сейчас и ушёл Тьяго Алькантара. Это потеря, но, думаю, в Мюнхене готовились к этому и придумают другие варианты игры.



«Севилья» также на мажорной ноте заканчивала прошлый сезон, выиграли Лигу Европы. Но в новый сезон команда пока не вошла. Ей дали возможность отдышаться. В первых двух турах испанского чемпионата она не участвовала. А тут сразу «Бавария», которая уже на полном ходу. Честно говоря, я вообще не знаю, кто способен остановить такую «Баварию». Но точно не «Севилья», которая заметно уступает по составу, да и форму не набрала. Я жду очередную лёгкую победу от мюнхенцев — с форой (-2)», — сказал Титов.

«Бавария» — «Севилья». Прогноз на матч: Левандовски — царь, Нойер — стена, Флик — гений Разница в уровне исполнителей велика, а «Севилья» до сих пор не провела ни одного официального матча.