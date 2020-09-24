ЦСКА – «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ–2020/2021 ЦСКА – «Северсталь».



Ставка: победа ЦСКА и меньше 6 шайб в матче за 1.88.



«Приятно, когда команда играет лучше, чем про неё думалось, пусть и играть пока с лидерами да ещё подряд череповчанам не приходилось. Им ещё придётся выкручиваться, чтобы сыграть перенесённые непонятно куда матчи. Но даже с учётом их отсутствия четвёртое место в конференции по нынешним временам для скромной «Северстали» – это результат, близкий к выдающемуся.



У ЦСКА в его нынешней ипостаси, понятное дело, выдающийся результат может быть только один – Кубок Гагарина. И не вручённый ночью, тайком и чуть ли не на кладбище, а выигранный максимум матчей за 18 плей-офф. Всё остальное – рутина и бытовуха.



Вот и плановая победа над «Северсталью» должна стать такой рутиной. Череповчане, конечно, молодцы и уже заслужили много похвал, но выигрывают они нынче у равных. А у неравных не выигрывают. А ЦСКА – это такой неравный, что выглядит скорее посланцем из другой вселенной. Правда, посланец этот в регулярном сезоне не зверкует, выжженной земли и чувства справедливой мести за спиной не оставляет. И с Череповцом играет достаточно скромно, больше четырёх шайб и не забивая.



Поэтому нам следует ждать рутинной победы ЦСКА в достаточно низовом матче со скромным преимуществом. Что-нибудь вроде 3:0 или 3:1», — сказал Лебедев.