«Ростов» — «Маккаби»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги Европы!
Сегодня, 24 сентября, «Ростов» встретится с «Маккаби» из Хайфы в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало — в 19:30 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
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