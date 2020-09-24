Когда будет бой Хаким Даводу — Зубайра Тухугов на UFC 253, прогнозы и ставки

В ночь на 27 сентября по московскому времени на острове Яс, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится номерной турнир UFC 253. В рамках этого турнира в октагон арены «Флэш Форум» выйдет российский боец Зубайра Тухугов, который в полулёгком весе будет сражаться с Хакимом Даводу. Начало поединка — не ранее 05:10 мск 27 сентября.
Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — Тухугов. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.78. Это примерно 54% вероятности. Шансы Даводу аналитики оценили коэффициентом 2.11 (44%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 45.00. Это около 2% вероятности.
- 24 сентября 2020
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