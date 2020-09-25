«Герта» – «Айнтрахт»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Бундеслиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Герта» – «Айнтрахт» в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: ТМ 3 за 1.88.
«Довольно сложный для прогноза матч, так как силы команд примерно равны. У «Герты» амбициозный проект, который, правда, только-только начинается. «Айнтрахт», в свою очередь, может играть достаточно зрелищно, но не хватает сбалансированности состава. По первому туру сложно сказать, как команды проведут этот сезон.
По традиции в пятницу матчи Бундеслиги заканчиваются не слишком результативно. Учитывая, что наша встреча будет именно в этот день недели, мне кажется, игра будет осторожной. Я сильно удивлюсь, если одна из команд одержит крупную победу, либо случится сверхрезультативная ничья. Наиболее вероятным исходом для меня представляется счёт 1:1, 1:0 или 0:1. Но я подстрахуюсь, взяв общий тотал матча меньше трех. Коэффициент дают в районе 1.90», — сказал Дементьев.
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