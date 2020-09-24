«Герта» — «Айнтрахт». Прогноз: Цубер, Пёнтек и Бас Дост покажут Бундеслигу во всей красе

Берлинцы уже успели забить восемь голов, но у франкфуртцев тоже довольно яркая атака.

25 сентября «Герта» примет «Айнтрахт» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Герта» — «Айнтрахт»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Герта» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Бундеслиги «Герта» — «Айнтрахт» (25.09.2020)

Любители немецкого футбола ликуют, ведь в Бундеслиге стартовал новый сезон! На трибуны снова пускают болельщиков, пусть пока и в небольшом количестве. Сперва сыграли в первом раунде Кубка Германии, а затем приступили к первому туру национального первенства.

«Авангард» — «Куньлунь». Прогноз: Толчинский, Зернов и Шумаков ответят на неудачу в Казани «Куньлунь» накануне одержал первую победу в сезоне, правда, техническую.

Программу второго тура чемпионата Германии предстоит открыть 25 сентября берлинской «Герте» и «Айнтрахту» из Франкфурта. Их встреча начнётся в 21:30 мск и пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Остальные подтянутся только к выходным.



«Герта» начала сезон с обидного поражения в Кубке Германии. Она гостила у гордого представителя второй Бундеслиги «Айнтрахта» из Брауншвейга и уступила со счётом 4:5. Матч в действительности получился ярким, а гостям не повезло. Отчасти из-за экспериментального центра обороны.



На выездную игру первого тура с «Вердером» (4:1), который сумел-таки остаться в немецкой элите на ещё один сезон, главный тренер берлинцев Бруно Лаббадиа выставил боевой состав. В центре обороны вышел Дедрик Боята, а в нападении – Кшиштоф Пёнтек. Гости снова забили четыре гола, но на этот раз победили.

«Автомобилист» — «Динамо Мн». Прогноз: Дацюк, Коварж и Трямкин не справятся с Козуном Минчане одержали три победы подряд и идут третьими в Западной конференции.

Отдельно стоит отметить гол Джона Кордобы, вышедшего на замену. «Герта» купила нападающего у «Кёльна», где он стал лучшим бомбардиром по итогам прошлого сезона. Мощный дебют наверняка придаст новичку уверенности.



Франкфуртский «Айнтрахт» стартовал гораздо скромнее, но зато эффективнее. В первом раунде Кубка Германии обыграл на выезде «Мюнхен-1860». Да, победа есть победа, но счёт 2:1 в матче с представителем третьей лиги страны с лидерами в составе – крайне скромно.



Да и в Бундеслиге отличиться не удалось. «Орлы» принимали «Арминию», которая вернулась в немецкую элиту спустя 11 лет, и скатали ничью (1:1). Преимущество по большей части было на стороне хозяев, но надо сказать, что синие даже забили первыми. В принципе, исход оказался вполне справедливым.

«Оснабрюк» — «Ганновер». Прогноз: Яка Бийол останется на лавке, но красным это не помешает «Ганновер» нацеливается на выход в элиту, а соперник в прошлом сезоне бился за выживание.

В межсезонье «Айнтрахт» точечно укрепился. Также сумел сохранить лидеров и выкупить у итальянского «Милана» нападающего Андре Силву, который уже успел забить в новом сезоне. В порядке и опытный голландский форвард Бас Дост.



В предстоящем поединке вполне можно ожидать от соперников голов. «Герта» уже показала, что с ней шутки плохи. Да, оппоненты были не самые крепкие, но восемь голов за две первые игры – это довольно серьёзная заявка.



Однако франкфуртцы едва ли станут безучастно наблюдать. У них довольно яркая линия атаки, да и в последних четырёх выездах в Бундеслиге они забили аж 10 голов. Так что мы бы проверили тривиальный ТБ 2.5 мяча. Букмекеры дают за него приемлемый коэффициент 1.74. Вариант посмелее — обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Герта» — «Айнтрахт» 25 сентября 2020 года

«Герта» серьёзно укрепила линию атаки. Получилось даже забить восемь голов в двух матчах, хотя сезон только-только стартовал. У «Айнтрахта» тоже довольно яркое нападение, едва ли он станет отсиживаться в стороне. На наш взгляд, стоит ждать большого количества голов в предстоящем поединке. Возьмём классический тотал больше 2.5 мяча за 1.74.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.74.