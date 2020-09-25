СКА — «Ак Барс»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Известная телеведущая Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ СКА — «Ак Барс».
Ставка: СКА забросит минимум 2 шайбы за 2.03.
«СКА выйдет на игру молодёжным составом. Какой грандиозный опыт приобретает молодёжь, которая уже к концу сезона будет готова к уровню КХЛ на 150%.
Из 12 заявленных новичков на лёд вышли 10, то есть остался мини-резерв! Ткачёв провёл очередной хороший матч с «Сибирью», имел несколько шансов забросить, но, видимо, всё лучшее оставил на потом! СКА также пробовал разные варианты большинства, включая с пятью нападающими! Все разыгрывали на Ткачёва, которому было непривычно на синей. В результате без результата!
«Ак Барс» решил использовать ситуацию по-своему, нужно догонять «Авангард», запрыгивать на первое место Востока. У всех свои задачи!
Возможно, такое время форсированно помогает молодым и талантливым скорее найти и раскрыть себя! Но кэфы ломятся и открыто кричат о победе гостей. За победу хозяев предлагают — 7.7!
А я буду поддерживать дебютантов прошлого матча, выбираю ИТБ 1.5! Они смогли, пусть и буллитным выстрелом, пробить ворота Сятери! Пусть работают дальше», — сказала Миронова.
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