«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Спартак» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 2.21.

«Тамбов» в прошлом сезоне просто взял и отнял все очки у «Спартака». 6 очков было набрано «Тамбовом» в играх со «Спартаком»: победили и в Саранске, и на «Открытие Арене». На старте этого сезона показалось, что «Тамбову» будет совсем уж сложно остаться. Матчи были не лучшего качества, с «Рубином» тем же. Но постепенно улучшается ситуация, приживаются новички. Команда учится жить и играть без того же Мелкадзе. И начинает «Тамбов» потихоньку снова забивать. Два забили в Казани, упустили победу в концовке. Обыграли «Уфу» без вариантов, в кубковой встрече победили. И только вот «Локомотиву» уступили, но абсолютно не по игре. Свои шансы надо было реализовывать.



«Спартак» вроде бы фаворит. Но я бы здесь отметил, что со стандартов очень много пропускает команда. Очень много. А «Тамбов» как раз хорош вверху. Грицаенко уже забивал в прошлом сезоне «Спартаку», и сейчас он забивает за «Тамбов». Есть ещё и Карапетян, который подошёл тамбовчанам. Впереди также есть Обухов, Костюков.



Мне кажется, что в этом матче забьют обе команды. Впереди «Тамбов» будет иметь моменты — со стандартов, после контратак. Но и «Спартак», обладающий более мощным составом, что-то забьёт".