«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 3-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют за 1.76.



«АПЛ драматично стартовала для многих команд, в частности для «Манчестер Юнайтед» — удивительная игра на «Олд Траффорд» и поражение от «Кристал Пэлас». Теперь это больная мозоль для всех болельщиков и для Сульшера. Залепить её пластырем в Брайтоне будет сложно, потому как «Брайтон» сейчас очень хорош. После тяжёлого матча с «Челси» была победа 3:0 над «Ньюкаслом» и довольно уверенная игра в Кубке лиги. Я думаю, что у команды сейчас мощнейший мотивационный заряд перед этой игрой с одним из топов английского чемпионата.



К тому же надо вспомнить, что «Брайтон» в прошлом году у себя дома 8 раз сыграл вничью 1:1. В 3 из 4 случаях последнего времени в матчах между «Брайтоном» и «МЮ» «обе забьют» фигурирует. Учитывая не слишком внятную форму обороны «Манчестера», мы видели, какие ошибки могут допускать Линделеф и де Хеа, я думаю, что «обе забьют» просится в этой встрече».