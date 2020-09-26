Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 3-го тура АПЛ

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 3-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«АПЛ драматично стартовала для многих команд, в частности для «Манчестер Юнайтед» — удивительная игра на «Олд Траффорд» и поражение от «Кристал Пэлас». Теперь это больная мозоль для всех болельщиков и для Сульшера. Залепить её пластырем в Брайтоне будет сложно, потому как «Брайтон» сейчас очень хорош. После тяжёлого матча с «Челси» была победа 3:0 над «Ньюкаслом» и довольно уверенная игра в Кубке лиги. Я думаю, что у команды сейчас мощнейший мотивационный заряд перед этой игрой с одним из топов английского чемпионата.

К тому же надо вспомнить, что «Брайтон» в прошлом году у себя дома 8 раз сыграл вничью 1:1. В 3 из 4 случаях последнего времени в матчах между «Брайтоном» и «МЮ» «обе забьют» фигурирует. Учитывая не слишком внятную форму обороны «Манчестера», мы видели, какие ошибки могут допускать Линделеф и де Хеа, я думаю, что «обе забьют» просится в этой встрече».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020