«Салават Юлаев» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 26 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ — 2020/2021 «Салават Юлаев» — «Витязь».
Ставка: победа «СЮ» с форой (-1.5) за 2.60.
«Витязь» в нынешнем сезоне явно претендует на сплошь неофициальный титул самой оригинальной команды КХЛ. Правда, в обиходе слово «оригинальная» обычно заменяется на куда более грубое, но в то же время больше подходящее по смыслу. Потому что проиграть рижским и минским динамовцам, а потом выиграть в Екатеринбурге и Магнитогорске – это, конечно, «закидон», да ещё какой. А главное такой, который напрочь рушит все системы при попытке спрогнозировать будущие матчи.
Сюда же накладывается непредсказуемость «Салавата». Она, конечно, не такая глобальная и всепоражающая, как у «Витязя», но её в нынешнем сезоне тоже хватает. У уфимских парней свои «закидоны», выражающиеся в основном в нечастых, но имеющих место быть поражениях тем, кому проигрывать они не должны по своему статусу.
То есть налицо матч, который может завершиться с абсолютно любым результатом в диапазоне от 6:0 в пользу «Салавата» до 6:0 в пользу «Витязя», причём вполне может и не уложиться в основное время. Рисковать личными деньгами на таких матчах могут лишь самые преданные болельщики этих многострадальных команд плюс те, кто от переизбытка дензнаков обклеивает ими личные коровники и конюшни. Лично я на этот потенциально безумный матч ставить не собираюсь, но если вам кровь из носу нужен прогноз, то пожалуйста. Домашняя победа «Салавата» в основное время с преимуществом в две-три шайбы. Хотя бы потому, что третья выездная победа над грандом подряд – это для «Витязя» будет сверхнаглость и перебор. Надо и честь знать".
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