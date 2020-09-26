«Байер» – «РБ Лейпциг»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Байер» – «РБ Лейпциг» в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.30.

«Я очень редко предлагаю прогнозы на исход, поскольку в футболе предсказать победителя порой просто невозможно. Любая случайность, ошибка, обрез, а цена гола слишком велика. Но в этом матче я всё-таки предложу поставить на гостей.



«Лейпциг» понравился по первому матчу. Организация по-прежнему на высоте, к тому же вот-вот приедет норвежский нападающий Серлот. У «Байера» без Хаверца игра в атаке пока не получается, а оборона никогда не считалась сильным местом команды.



Мне кажется, что, столкнувшись с дисциплинированной игрой гостей, «Байер» откровенно спасует. Да, он будет держать мяч, но в нынешнем составе вряд ли будет создавать много моментов. «Лейпциг» на контратаках может поставить неразрешимые для хозяев проблемы. Отсюда и мой прогноз на исход в пользу команды Нагельсмана».