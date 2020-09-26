«Вест Бромвич» – «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Вест Бромвич» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.11.

«После поражения от «Ливерпуля» «Челси» нуждается в заряде позитива. Соперник в лице «Вест Бромвича» может позволить решить синим эту проблему. Всё-таки подопечные Билича в первых двух матчах показали слабую игру в обороне. Да и психологически «дрозды» выглядят не очень уверенно.



«Аристократы», пусть и в плохой форме, с обновлённым составом, должны воспользоваться таким шансом на набор трёх очков. Мотивации у гостей будет хоть отбавляй, проигрыш мерсисайдцам был дико неприятным и обидным. Жду голевых подвигов от Вернера и появления нового вратаря, что должно положительно повлиять на оборону. Думаю, коллектив Лэмпарда выиграет достаточно уверенно. Предлагаю ставку на победу гостей с форой (-1.5), коэффициент – больше двойки».