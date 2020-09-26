«Интер» — «Фиорентина»: прогноз Эльвина Керимова на матч 2-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Фиорентина».



Ставка: победа «Интера» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.



«Старт у «Интера» будет непростым, потому что в «Фиорентине» есть очень сильные исполнители. В первом туре «Фиорентина» дома обыграла «Торино» (1:0) не в самом зрелищном матче. «Фиорентина» могла и пропустить из-за грубой ошибки Рибери, который сделал практически передачу на Дзадзу, но игроки «Торино» не реализовали момент. Но в предыдущем матче «Фиорентина» не продемонстрировала атакующий потенциал в полной мере. В матче с «Интером», где есть проблемы в защите, «Фиорентина» в состоянии забить.



У «Интера» Де Врей не сыграет из-за дисквалификации, говорят об уходе Шкриньяра. У «Интера», возможно, с первых минут выйдет Раноккья, а это не самое сильное звено. Возможно, этим воспользуется соперник, а «Интер» наверняка забьет. В двух товарищеских матчах «Интер» забил 12 голов. Команде важно стартовать с победы, потому что «Интер» декларирует задачу выиграть чемпионство, там очень хороший состав, очень амбициозный тренер. Ушел Кандрева, может уйти Эрикссен, пришел Видаль. Думаю, до закрытия трансферного окна «Интер» будет меняться.



В этом матче «Интер» должен выиграть, и победа будет через верх. «Интер» будет лезть вперед, а соперник может ловить на контратаках. Ставка — победа «Интера» и тотал больше 2.5. Думаю, такой прогноз может оказаться выигрышным. Кстати, в Кубке Италии в прошлом сезоне «Интер» со счетом 2:1 дома обыграл «Фиорентину». Что-то похожее может случиться и в этот раз. Жду зрелищной игры, обе команды любят играть в атаку».