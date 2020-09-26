«Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.69.

«Перед началом сезона “Аугсбург” казался претендентом на вылет. Возможно, ему ещё и придётся бороться за выживание, но в первом туре довольно неожиданно “Аугсбург” обыграл берлинский “Унион”. Справедливости ради, эта победа была добыта во многом за счёт потрясающей реализации. Почти все свои моменты хозяева превратили в забитые мячи.



Конечно же, дортмундская “Боруссия” совсем другая команда, нежели “Унион”. Например, берлинцы — самая возрастная команда Бундеслиги, а дортмундцы очень молоды. По всем показателям “Боруссия” является антиподом “Униону”. В первом туре “Боруссия” разгромила гладахскую “Боруссию”, хотя при счёте 0:0 и даже 0:1 у Гладбаха были шансы. То есть оборона дортмундцев действовала неидеально. В итоге все решили тинейджеры — 17-летний Рейна и Бильманда, 20-летние Санчо и Холанд. Понятно, что в таком состоянии “шмели” должны быть очередным фаворитом.



Интересно, как Люсьен Фавр выбрал схему. Руководство говорило, что нужно играть в три центральных защитника, но он сам хотел в четыре. В итоге Дортмунд играл в три центральных, но Эмре Джан имел расширенные возможности, почему он сделал довольно большое количество передач на чужой половине поля и даже в чужую штрафную. Так и был забит первый мяч. Я думаю, у Фавра нет причин что-то менять в составе и в схеме. “Боруссия” должна выходить и обыгрывать “Аугсбург” даже на выезде. Всё-таки разница в классе достаточно велика.



Но, чтобы немного перестраховаться, хоть я и думаю, что победа Дортмунда будет уверенной, я решил взять следующую ставку — победа “Боруссии” с форой (-1). Но кажется, что они могут победить с преимуществом и в два, и в три мяча».