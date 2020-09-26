«Интер» — «Фиорентина»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 2-го тура Серии А

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Фиорентина».



Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.



«Поговорим о “Фиорентине” современной, актуальной. В отличие от “Интера”, команда уже провела матч первого тура, выиграв со счетом 1:0 у “Торино”. При этом было достаточно моментов, которые можно было конвертировать в более серьезное преимущество.



Характерно, что “фиалки” не пропустили, а забили только один. У “Фиорентины” очень приличный состав: два вчерашних игрока “Интера” — Бираги и Борха Валеро. Есть опытнейший Бонавентура, Касерес, Пецеллья. В конце концов, Рибери. Есть и свои, итальянские таланты — Кьеза и Кастровилли. Последний как раз и забил победный мяч в ворота “Торино”. “Фиорентина” играет по схеме с тремя центральным защитниками, то есть может отзеркалить “Интер”, что осложняет работу Конте. Наверняка это создаст определенный дискомфорт.



Плюс ко всему это приличные три центральных защитника. Это опытные Касерес и Пецеллья — жесткие ребята. И очень талантливый и имеющий спрос на рынке Миленкович. Плюс вратарь Дронговски, оформляющий сейвы пачками. Так что у “Интера” бешеный состав — вернулся Наингголан, Видаль. Тем не менее с этой “Фиорентиной” проблемы могут возникнуть, как было совсем недавно, в 36-м туре, летом, когда встреча завершилась со счетом 0:0.



Да и в первом туре “Интер” тоже не переиграл “Фиорентину”. Только посреди сезона в Кубке им удалось выиграть со счетом 2:1, но не без проблем. В этих встречах не было забито много мячей, “Фиорентина” держится, так как у нее оборонительный тренер Якини. Посмотрел бы на фору “Фиорентины” или на тотал меньше. Придумал аккуратный прогноз — тотал меньше 3,5 + “Интер” не проиграет».