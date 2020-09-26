«Зенит» — «Уфа»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
26 сентября «Зенит» примет «Уфу» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех уфимцев оценён букмекерами коэффициентом 16.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.50.
Букмекеры считают, что матч 9-го тура РПЛ РПЛ «Зенит» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 2.46.
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