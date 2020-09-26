«Бетис» — «Реал Мадрид»: где покажут матч, по какому каналу, прогнозы и ставки

26 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты дали прогноз и считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 4.45.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал Мадрид» 26 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00.



Если обе забьют, сыграет ставка 1.68. Коэффициент на пенальти — 2.70, а на удаление — 4.50.