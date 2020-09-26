«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.
«Удивительное дело, но в прошлом сезоне «Тамбов» дважды обыграл «Спартак» в чемпионате России. В этом, наверное, можно разглядеть две основные причины. Во-первых, спартаковцы в прошлом сезоне были нестабильны и только начинали понимать, чего от них требует Доменико Тедеско. Во-вторых, тамбовчане при Первушине весьма организованы и, бывает, огорчают даже лидеров. Плюс в составе были Мелкадзе и Обухов, бывшие спартаковцы, а это всегда аргумент.
В этом сезоне Мелкадзе играет в «Ахмате», но и без него «Тамбов» бывает весьма эффективен. То есть основное — организованный футбол — у «Тамбова» есть. Впрочем, и спартаковцы в этом сезоне стали другими. Думаю, первая победа в матче с этим соперником должна быть именно сейчас — спартаковцы в лидерах и не должны терять очки. Допускаю, что в очередной раз матч оппонентов будет весьма результативным.
Таким образом, мой прогноз на матч «Тамбов» — «Спартак» — победа спартаковцев и больше 2.5 гола».
- 26 сентября 2020
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