«Байер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Байер» — «РБ Лейпциг».
Ставка: обе забьют и «РБ Лейпциг» не проиграет за 1.86.
«Достаточно интересный матч, команды постоянно борются за высокие места, показывают яркий футбол, пусть возможности «Байера» и воспринимаются скептически.
Не смог выбрать между двумя ставками. Одна из них — простая и очевидная, учитывая, что обе команды ищут счастье в атаке, порой забываясь в обороне. Это в большей степени касается «Байера». Обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.71. Здесь смотрится, как говорят, «что земля за колхозом».
Другой вариант мне кажется более интересным. Обе забьют и «Лейпциг» не проиграет. Коэффициент 1.86. Тренерское мастерство и умение конвертировать преимущество в результат в «Лейпциге» выше, чем в «Байере», у которого часто возникают с этим проблемы. Плюс «Байеру» еще предстоит научиться играть без Кая Хаверца, который зажигает уже в «Челси». Один или два матча — не показатель. В «Лейпциг» верю больше».
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