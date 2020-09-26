«Вест Бромвич» — «Челси»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.60.
«Вест Бромвич” начал новый сезон с двух проигрышей. Более того, в матче второго тура, когда хозяева уступили “Эвертону”, удалили Славена Билича. В общем, у “Вест Брома” начало сезона нелёгкое. Клубу сейчас нельзя проигрывать, ведь они проходят трансформацию.
То же самое касается и лондонского “Челси”. В прошлом туре проиграли “Ливерпулю”, потом очень неплохо сыграли в Кубке. Понятно, синие будут меняться от матча к матчу, так как будут задействованы новые футболисты, которые недавно появились в составе команды Лэмпарда.
“Челси” — более классный, чем “Вест Бромвич”. Думаю, гости должны набирать очки. Рассмотрел бы вариант с победой “Челси” с форой (-1). “Вест Бромвич” показал: когда пропускает первым, команде очень сложно собраться, из-за чего они позволяют сопернику создавать моменты. По крайней мере, так было в первом туре в матче с “Лестером” и во втором — с “Эвертоном”.
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