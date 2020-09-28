«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Арутра Петросьяна на матч 3-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.79, ИТБ 7 угловых «Ливерпуля» за 2.01.

«За те же два месяца «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии и «Ливерпуль» в чемпионате. Это история не про «Арсенал», который мы привыкли видеть, теперь эта команда умеет играть с любым соперником. Кроме того, это тактически гибкая команда. Во всех четырёх перечисленных матчах «Арсенал» владел мячом от 20 до 40 процентов максимум. Сложно было бы представить подобный стиль игры времен Венгера, Эмери или Юнгберга. Теперь «Арсенал» вот такой вот универсальный коллектив, который может всё.



Что касается «Ливерпуля», то в последние пару лет мы привыкли связывать большие ожидания с игрой мерсисайдцев. Когда это не случается, то мы разочаровываемся. В последние несколько недель это происходит. Да, «Челси» был обыгран, но не сказать, что уверенно. Только после того как в меньшинстве остался «Челси», «Ливерпулю» стало легче играть и пошли голы. В принципе, претензий пока хватает: и по движению, и по обороне, и по игре без мяча. За счёт индивидуального мастерства некоторых игроков «Ливерпуль» добывает победы.



Добавление такого полузащитника в центр поля, как Тьяго, это большой плюс как для самого «Ливерпуля», так и для всей Премьер-лиги. Другого такого игрока в АПЛ просто нет. Думаю, будет прибавлять «Ливерпуль». Насколько быстро, время покажет, но пока шероховатости видны.



Что касается конкретно этого матча, то «Ливерпуль» будет владеть преимуществом территориальным и игровым, особенно если Тьяго окажется в стартовом составе. По владению тут вопросов не возникает, а касаемо ставок — обе команды тут отличатся, при этом «Ливерпуль» не проиграет. Это мой первый вариант.



«Ливерпуль» далёк от идеала в игре без мяча, а «Арсенал» как раз против таких команд сейчас играет хорошо. Учитывая наличие Обамеянга и других исполнителей, которые хороши в контр атакующем стиле, то можно ожидать, что свои моменты реализует. «Ливерпуль» также будет создавать немало.



Второй вариант. По угловым, думаю, «Ливерпуль» будет иметь преимущество. Во всех, кроме одного матча, «Арсенал» проиграл по угловым. Всё говорит о том, что если «Ливерпуль» будет владеть преимуществом, то больше шансов будет на угловые. В двух первых турах «Ливерпуль» подал 20 угловых. Мне кажется, что шансы велики на то, чтобы минимум семь мерсисайдцы подадут. Коэффициент приличный — 1.92».